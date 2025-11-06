El joven, alias “Rochito”, con pedido de captura nacional e internacional, está acusado del homicidio del suboficial mayor retirado Alejandro Paulino Negri, exmiembro de la PFA y posteriormente traspasado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) establecieron que solía frecuentar la zona de La Tablada. Allí montaron un operativo de vigilancia que permitió interceptarlo y detenerlo en la vía pública, en la intersección de la Avenida Crovara y General Belgrano, en Aldo Bonzi.

El detenido, de 20 años, quedó a disposición de la justicia, acusado de homicidio agravado criminis causa, portación ilegal de arma de guerra y robo agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen ocurrió en julio, sobre la calle Fonrouge, entre Alico y Champion. La víctima, de 65 años, se encontraba lavando su vehículo en la vereda de su casa cuando fue abordada por el detenido y un cómplice con fines de robo.

Negri se identificó como personal policial. Durante el hecho, el exagente resistió el asalto y comenzó a correr por las arterias del vecindario: los ladrones lo persiguieron y atacaron a tiros. Recibió un disparo en el tórax. Los atacantes escaparon y, gravemente herido, el suboficial fue trasladado al Hospital Alberto Balestrini, en Ciudad Evita, donde falleció horas después.

La investigación recayó en la Unidad Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza (UFIJ), a cargo del Dr. Carlos Adrián Arribas, quien delegó las actuaciones en la División Homicidios de la PFA.

Cabe recordar que uno de los prófugos —apodado “Stanley”, de 18 años— se entregó días después en la Superintendencia de Investigaciones Federales, al sentirse cercado por los investigadores.

Gracias a datos aportados por una expareja del principal sospechoso, lograron determinar que el segundo implicado —“Rochito”— se desplazaba entre distintos domicilios del conurbano bonaerense para evitar ser capturado. También contaba con contactos en varios asentamientos donde era ocultado por otros delincuentes.