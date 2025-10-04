La joven estudiante, identificada como Valentina Carbonetti, de 18 años, fue atropellada por una ambulancia frente a la Universidad Arturo Jaureche (UNAJ) y falleció horas después.

El impacto ocurrió alrededor de las 19,30 del jueves (2 de octubre), en Avenida Calchaquí entre Av. Del Trabajo y Sargento Cabral del partido de Florencio Varela.

En un comunicado, el Consejo Superior y la comunidad universitaria de la UNAJ expresaron “su profundo pesar por el fallecimiento de Valentina Carbonetti, estudiante de la Carrera de Trabajo Social". “En su memoria, se declara jornada de duelo institucional el 4 de octubre, acompañando a su familia, amistades y compañeras/os en este doloroso momento”, informaron.

La víctima resultó impactada por una ambulancia del Ministerio de Salud de la Nación, marca Mercedes Benz, que transitaba por el carril del Metrobús, dirección norte-sur.

El rodado se desplazaba con balizas y sirenas, en emergencia transportando elementos de salud hacia un centro sanitario. Al llegar frente a la UNAJ, embistió a la joven que pretendía cruzar corriendo la avenida, informó El Radar del Sur.

La víctima, estudiante de Trabajo social de la mencionada universidad, fue trasladada por el Same al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, en grave estado, y falleció en la mañana del viernes (3 de octubre).

El suceso fue caratulado como homicidio culposo e interviene la UFIyJ n°7 descentralizada de Florencio Varela.