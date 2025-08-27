El conductor del automóvil que atropelló a un ciclista en la localidad de Banfield (Lomas de Zamora) fue detenido en las últimas horas.

Está acusado de haber atropellado y abandonado a un joven ciclista quien continúa internado en estado delicado en el Hospital Gandulfo tras sufrir una fractura de cráneo y múltiples golpes.

Fuentes policiales informaron que el detenido, de 47 años, fue arrestado en su domicilio de José Mármol, en el partido de Almirante Brown.

En la vivienda, los efectivos hallaron el Citroën C3 con el que habría embestido al joven. El vehículo presentaba abolladuras en la parte delantera, coincidentes con el impacto.

El hecho ocurrió el sábado pasado en la intersección de Ignacio Correa y La Plata, cuando Oviedo circulaba en bicicleta y fue violentamente atropellado. Lejos de detenerse a asistirlo, el conductor escapó a toda velocidad, por lo que fueron los vecinos quienes se acercaron a socorrer a la víctima.

El apresado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 de Lomas de Zamora, acusado de “homicidio culposo agravado”. Mientras tanto, la familia de Jonathan informó que el joven “sigue muy delicado” y deberá someterse a una reconstrucción facial en los próximos días.

Imágenes sensibles

🚨 IMÁGENES SENSIBLES: CHOCÓ A CICLISTA Y LO DEJÓ TIRADO



📍Ocurrió en en la esquina de Ignacio Correa y La Plata, #Banfield , cuando automóvil atropelló a un joven que iba en su bicicleta, lo dejó muy mal herido y escapó. Está luchando por su vida. #video #viral #justicia pic.twitter.com/Vk76IFZpPT — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) August 24, 2025