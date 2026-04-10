La Justicia bonaerense llevará adelante una nueva audiencia de cesura para readecuar la pena impuesta a Domingo Faustino Verna, el hombre condenado por matar a balazos a su nieto en 2022. La instancia fue dispuesta luego de una resolución parcial del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

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El máximo tribunal penal bonaerense hizo lugar de manera parcial al recurso presentado por la defensa y ordenó revisar la condena, al considerar que debe contemplarse como atenuante una disminución en la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de su accionar, de acuerdo a un informe psiquiátrico incorporado a la causa.

La audiencia fue fijada para el próximo 21 de abril, donde tanto la defensa como la fiscalía deberán formular nuevos pedidos de pena en función de lo resuelto por Casación.

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UN JURADO POPULAR DECLARÓ CULPABLE A DOMINGO VERNA, EL JUBILADO MATO A SU NIETO EN BAHÍA BLACA EN 2022.



LA MADRE DEL FALLECIDO, ACUSA A SU PADRE POR UN HOMICIDIO PREMEDITADO. EL PIBE EXIGIA AL ABUELO PLATA Y LO GOLPEO. "LO MATO SIN RAZON" DESAFIO LA MUJER pic.twitter.com/POcmwkhK33 — Wendy Corduroy🇦🇷 (@WendyCorduroyAR) October 24, 2024

Cabe recordar que Verna había sido declarado culpable en 2024 por un jurado popular por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa. Posteriormente, el juez Hugo De Rosa le impuso una pena de cuatro años de prisión.

El hecho ocurrió el 13 de junio de 2022, cuando Brian Alexis Verna Batalla intentó ingresar de manera violenta a la vivienda de su abuelo, ubicada en la calle Jauretche al 2700. Según la reconstrucción judicial, el hombre efectuó cinco disparos con un revólver calibre 32 corto, provocándole la muerte.

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