El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, advirtió por el deterioro que atraviesa la actividad turística bonaerense y cuestionó el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional sobre el sector.

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Durante su exposición, el funcionario destacó el peso que tiene el turismo en la economía provincial y remarcó que Buenos Aires constituye “el primer destino turístico de la Argentina”, con una actividad que genera miles de puestos de trabajo y representa la quinta actividad con mayor aporte al producto provincial.

Costa sostuvo que los indicadores de las últimas temporadas muestran un escenario de retroceso. En particular, señaló que durante las vacaciones de invierno se movilizaron 7,9 millones de turistas por los distintos destinos bonaerenses, un 11,5% menos que en el mismo período del año anterior y un 22% menos que en 2023.

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Menos turistas y menos consumo

El funcionario también puso el foco en el impacto económico de la caída de visitantes. Según los datos presentados, el gasto turístico durante las vacaciones de invierno alcanzó los $320.000 millones, lo que representa una baja del 10% interanual y del 26% respecto de 2023.

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“Cayó la cantidad de turistas y, además, respecto a la temporada de invierno previa a que asumiera Milei, se ve una caída muy importante en el gasto promedio que cada turista realiza durante sus vacaciones”, sostuvo Costa.

La menor demanda también se reflejó en los hoteles. El indicador provincial de ocupación hotelera registró un promedio del 33,5%, es decir, aproximadamente un tercio de las plazas disponibles.

“Dos de cada tres camas estuvieron vacías”, señaló el ministro, quien calificó el dato como “realmente muy malo” para el sector.

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El nivel de ocupación fue, además, 4,6 puntos porcentuales inferior al registrado en 2025 y 10 puntos menor al de 2023.

También cayó el turismo emisivo

Costa también se refirió al comportamiento de los argentinos que viajan al exterior. Según indicó, durante el primer semestre de 2026 el turismo emisivo cayó un 13,3% respecto del mismo período de 2025.

Para el funcionario, el dato está vinculado con el deterioro del poder adquisitivo de las familias, particularmente de los sectores medios.

Sin embargo, remarcó que la caída no fue igual para todos los segmentos. El turismo internacional de mayor poder adquisitivo, especialmente el que se moviliza por vía aérea, aumentó un 10%, al pasar de 2,5 millones de viajeros en el primer semestre de 2025 a 2,8 millones en 2026.

“Mientras cae el turismo emisivo en general, el de mayor poder adquisitivo sube”, afirmó Costa.

Un déficit de US$ 5.000 millones

Otro de los puntos planteados por el ministro fue el creciente desequilibrio de la balanza turística. Según los datos que presentó, durante los primeros seis meses del año el país registró un déficit de unos 3,5 millones de turistas entre quienes viajaron al exterior y los extranjeros que llegaron a la Argentina.

Ese movimiento representó, de acuerdo con Costa, una salida de aproximadamente US$ 5.000 millones por la balanza turística solamente durante el primer semestre.

El funcionario atribuyó este escenario a las variables macroeconómicas, entre ellas “el tipo de cambio atrasado” y el encarecimiento de los servicios internos.

Un verano con menos visitantes

Costa también repasó los números de la última temporada de verano y sostuvo que el deterioro viene acumulándose desde el inicio de la actual gestión nacional.

Durante el último verano, 8,9 millones de turistas visitaron destinos bonaerenses, unos 373.000 menos que en la temporada anterior y 1,24 millones menos que en 2023.

Según el ministro, esto implicó una caída cercana al 12% frente a la última temporada previa a la asunción de Javier Milei. También mencionó una reducción del 6% en la estadía promedio y una caída del 23% en el consumo turístico en la Costa Atlántica.

“Menos turistas y se quedaron menos tiempo”, resumió Costa al describir el escenario.

“No cambió lo atractivo de la provincia”

En el tramo final de su exposición, el funcionario buscó diferenciar la situación económica del atractivo turístico de los destinos bonaerenses.

“No cambió lo atractivo de la provincia de Buenos Aires ni la capacidad de la provincia a recibir turistas ni todo lo que tiene para disfrutar alguien que vive en la provincia”, sostuvo.

Para Costa, el problema está relacionado con “la política económica y el contexto nacional”.

El ministro afirmó que el gobierno de Axel Kicillof se encuentra preocupado por la situación del turismo, junto con la de otros sectores como la industria, el comercio y la construcción.

Además, señaló que desde la provincia vienen planteando el escenario en distintos ámbitos de discusión con representantes municipales, empresarios, organizaciones académicas y científicas.

En ese sentido, sostuvo que la conclusión de esos encuentros es que la crisis se profundiza con el actual esquema de política económica y turística.

Por último, Costa contó que Buenos Aires volvió a plantear ante el Consejo Federal de Turismo la necesidad de que el Gobierno nacional “revierta urgentemente” sus políticas económicas y desarrolle medidas específicas para acompañar al sector turístico.

“Estamos muy preocupados por la situación general de la actividad económica, de la industria, del comercio, la construcción y del turismo”, concluyó.