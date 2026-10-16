El boleto del colectivo en Tandil tendrá un nuevo aumento a partir del 1° de noviembre de 2026, cuando el pasaje plano pasará a costar $2.109,03. La actualización fue oficializada por el Municipio en el marco de la emergencia del transporte público de pasajeros, declarada por un período de 12 meses.

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La medida quedó establecida mediante un decreto municipal, con el objetivo de resguardar la sostenibilidad económica del sistema y garantizar la continuidad del servicio en el distrito bonaerense.

Cuánto aumenta el boleto de colectivo

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Economía y Administración, el cálculo sobre las tarifas anteriores arrojó una variación del 10,13%, porcentaje utilizado para determinar los nuevos valores del transporte urbano.

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Para establecer el ajuste, el Ejecutivo local tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, considerando la inflación acumulada entre junio y octubre.

La emergencia del transporte en Tandil

La actualización se enmarca en la Ordenanza N° 19.437, promulgada el 14 de septiembre de 2026, que declaró la emergencia del transporte público de pasajeros en el Partido de Tandil por el plazo de un año.

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La normativa otorga facultades extraordinarias al Departamento Ejecutivo para implementar medidas destinadas a sostener el funcionamiento del sistema. Entre ellas, contempla modificaciones en las frecuencias, reorganización de la operación, mecanismos de asistencia financiera y readecuaciones tarifarias.

Con el nuevo cuadro, el Municipio busca afrontar el impacto de la inflación sobre los costos del servicio y mantener la prestación del transporte urbano de pasajeros.