El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito para el último bimestre de 2026, con un incremento del 2,5% que impacta en el monto de las sanciones para quienes incumplan las normas viales.

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Con la nueva actualización, el valor de la unidad fija (UF), que se utiliza para calcular las infracciones, pasó de $2.281 a $2.340 para noviembre y diciembre. El cálculo está vinculado al precio del litro de nafta Premium en una estación del Automóvil Club Argentino ubicada en La Plata.

De esta manera, manejar con exceso de velocidad, circular con la VTV vencida o cruzar un semáforo en rojo puede derivar en multas de hasta $2.340.000.

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El ajuste se produce luego de los incrementos registrados en los combustibles durante los últimos meses, en un contexto atravesado por la suba internacional del petróleo a partir del conflicto en Medio Oriente. Para enero, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano, se espera una nueva actualización.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en noviembre y diciembre

Con el nuevo valor de la unidad fija, estos son los montos que deberán afrontar los conductores en la provincia de Buenos Aires según la infracción cometida:

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Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (150 a 1.000 UF).

No utilizar casco en motos o cinturón de seguridad: entre $117.000 y $234.000 (50 a 100 UF).

Pasar un semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Circular a contramano: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000 (50 a 100 UF).

Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000 (500 a 1.200 UF).

Circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Conducir sin habilitación: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

Circular sin la documentación obligatoria: entre $117.000 y $234.000 (50 a 100 UF).

Circular sin cobertura de seguro: entre $702.000 y $2.340.000 (300 a 1.000 UF).

No llevar el comprobante del seguro: entre $117.000 y $234.000 (50 a 100 UF).

Circular con exceso de ocupantes: entre $117.000 y $234.000 (50 a 100 UF).

Entre las sanciones más elevadas se encuentra la negativa a realizar un control de alcoholemia, que puede alcanzar los $2.808.000, por encima del máximo previsto para otras infracciones.

Los nuevos valores rigen durante noviembre y diciembre y alcanzan a los conductores que circulen por las calles y rutas bonaerenses.