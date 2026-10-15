La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a aumentar en la provincia de Buenos Aires luego de 90 días de congelamiento tarifario. Desde este jueves 15 de octubre, verificar un auto de hasta 2.500 kilos cuesta $114.105,99, tras la aplicación de una actualización del 17,56% dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense.

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La suba impacta en todas las plantas verificadoras del territorio provincial, incluidas las que funcionan en el partido de General Pueyrredon. Hasta el miércoles 14 de octubre, la tarifa básica para esos vehículos se mantenía en $97.057,65, valor establecido a mediados de enero.

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Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

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Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

$114.105,99. Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264.

Motos: $45.614.

La actualización fue establecida mediante una resolución del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, publicada en el Boletín Oficial.

El cálculo de la tarifa básica toma como referencia el 7% del salario básico de un operario categoría 1, de acuerdo con la escala salarial acordada entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

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Qué documentación hay que presentar

Para realizar la inspección, los conductores deben concurrir con la documentación requerida:

Cédula verde del vehículo.

del vehículo. DNI del conductor.

del conductor. Título de propiedad , únicamente para la primera verificación.

CUIT, cuando corresponda.

La VTV es un control periódico que permite evaluar el estado mecánico de los vehículos y sus emisiones contaminantes. Su objetivo es comprobar que las unidades reúnan las condiciones necesarias para circular de manera segura.

Además de contribuir a la prevención de siniestros viales, tener la verificación vigente permite evitar sanciones por circular sin cumplir con esta obligación.

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Quiénes pueden acceder al descuento del 50%

El nuevo cuadro tarifario contempla un beneficio para jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios.

Quienes cumplan con esas condiciones pueden abonar el 50% de la tarifa correspondiente, aunque el beneficio tiene restricciones: se otorga una sola vez por año, para un único vehículo de titularidad del beneficiario y que cuente con VTV vigente en la provincia de Buenos Aires.

El descuento, además, no es acumulable con otros beneficios previstos por la normativa para el servicio.

De esta manera, con el fin del congelamiento tarifario, los conductores bonaerenses deberán afrontar nuevos valores para cumplir con la verificación obligatoria de sus vehículos.