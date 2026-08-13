El malestar por los aumentos en las tarifas de electricidad volvió a hacerse visible este jueves en el Partido de La Costa. Vecinos de distintas localidades se concentraron en Mar del Tuyú para reclamar por el impacto de las facturas y exigir respuestas.

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Según informó el medio local FM La Marea, la protesta comenzó con un corte parcial de ambas manos de la Ruta 11, donde los manifestantes se ubicaron para visibilizar el reclamo. En medio de la movilización, los vecinos entonaron el Himno Nacional Argentino.

Luego, los manifestantes comenzaron a encolumnarse para continuar la marcha hacia la Municipalidad de La Costa. Según informaron, la movilización finalizará en la zona de playa, donde continuará el reclamo.

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Un reclamo que comenzó a crecer en Santa Teresita

La movilización de este jueves tiene como antecedente directo las protestas que se realizaron días atrás en Santa Teresita, donde vecinos se autoconvocaron frente a las oficinas de EDEA para cuestionar el fuerte incremento de las facturas.

En aquella protesta, algunos usuarios denunciaron haber recibido boletas de hasta $800.000 mensuales, mientras que otros expusieron aumentos abruptos respecto de períodos anteriores. Uno de los testimonios más fuertes fue el de un jubilado que contó que había pasado de pagar alrededor de $130.000 a una cifra mucho mayor y reclamó: “¿Qué carajo hago?”.

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Los vecinos también plantearon cuestionamientos por la colocación de nuevos medidores, el impacto de las tarifas sobre los hogares y la necesidad de que se adopte alguna medida excepcional frente a los montos que deben afrontar.

El reclamo de Santa Teresita había quedado resumido en una de las frases que se escucharon durante aquella protesta: “Nos están haciendo bolsa”.

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Ahora, el conflicto volvió a las calles y se extendió a Mar del Tuyú, con vecinos de distintas localidades del Partido de La Costa movilizados y una protesta que, por el corte de la Ruta 11 y la presencia de medios nacionales, adquirió mayor visibilidad.

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La manifestación continuará durante la jornada y los vecinos prevén trasladar el reclamo hasta la Municipalidad y luego hacia la zona de playa.