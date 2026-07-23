La investigación por la muerte de una niña de 2 años que ingresó sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell sumó un elemento clave con el resultado preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Pinamar. Según informó Central de Noticias Madariaga, no se encontraron lesiones compatibles con violencia física.

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De acuerdo con el informe forense, la causa inmediata del fallecimiento fue un paro cardíaco, mientras que la causa mediata fue una hipoxemia, es decir, una disminución severa del oxígeno en sangre.

Los médicos determinaron además que el cuadro se produjo como consecuencia de una asfixia obstructiva, por lo que concluyeron que se trató de una muerte de carácter no traumático, descartándose, en principio, la existencia de lesiones provocadas por agresiones físicas.

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Tras recibir los resultados preliminares de la autopsia, el fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la investigación, dispuso no entregar por el momento el cuerpo de la menor a sus familiares.

Además, ordenó que el informe forense fuera remitido de inmediato a la sede judicial, mientras continúa la recolección de pruebas para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

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La causa permanece en etapa investigativa y la Justicia aguarda nuevas pericias y testimonios que permitan reconstruir qué ocurrió antes del ingreso de la niña al Hospital Municipal de Villa Gesell.