El mercado de los autos eléctricos comienza a ganar terreno en Mar del Plata, donde ya se venden, patentan y circulan algunos vehículos impulsados por energías alternativas. Aunque todavía se trata de un fenómeno incipiente, la expansión de la infraestructura de carga y la llegada de nuevos modelos alimentan expectativas de crecimiento a mediano plazo.

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Hasta hace pocos años, la presencia de autos eléctricos en la ciudad era prácticamente inexistente. Hoy, si bien siguen siendo minoría, pueden verse en las calles y también en concesionarias, en un contexto donde el interés por este tipo de movilidad crece de manera paulatina.

Uno de los avances más visibles es el aumento de los puntos de carga. Actualmente, existen casi una decena distribuidos en distintos sectores de la ciudad, operados por empresas como YPF, Shell y Chargebox. Estas estaciones se ubican en lugares estratégicos como avenidas principales, estaciones de servicio, supermercados y hoteles, aunque no todas se encuentran operativas de manera constante.

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Según un informe del medio local La Capital, Chargebox señalaron que la red continúa en expansión, con planes para sumar nuevos cargadores en la Costa Atlántica antes de fin de año. Sin embargo, la demanda todavía es limitada. Según referentes del sector, el uso de estos puntos es bajo durante gran parte del año y aumenta levemente en temporada alta, cuando crece la circulación turística.

“El cambio empezó, pero todavía no se aceleró del todo”, coinciden actores del rubro. En ese sentido, los vehículos híbridos continúan generando mayor confianza entre los usuarios, en parte por su autonomía y menor dependencia de la infraestructura de carga.

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Entre los principales obstáculos aparece el tiempo de carga. A diferencia de un vehículo convencional, recargar la batería puede demandar entre dos y cuatro horas, lo que dificulta su uso cotidiano. A esto se suma la falta de un sistema unificado ya que cada empresa opera con su propia aplicación, lo que obliga a los usuarios a registrarse en múltiples plataformas y gestionar distintos medios de pago.

A pesar de estas limitaciones, actualmente es posible viajar desde Buenos Aires hasta Mar del Plata en un auto eléctrico, utilizando puntos de carga ubicados a lo largo de las rutas 2 y 11. No obstante, el trayecto requiere planificación y suele demandar más tiempo que en un vehículo tradicional, debido a las paradas necesarias para recargar energía.

En cuanto al parque automotor, los eléctricos siguen siendo una porción reducida, aunque en crecimiento. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en febrero de 2026 se patentaron 554 vehículos eléctricos en el país, con el BYD Dolphin Mini como el modelo más vendido.

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La llegada de marcas internacionales, especialmente de origen chino, también impulsa el segmento. Firmas como BYD, MG, Toyota, Renault y Chevrolet ya ofrecen modelos eléctricos e híbridos en la ciudad, ampliando la oferta disponible.

Otro desafío pendiente es la falta de talleres especializados y repuestos, un aspecto clave para consolidar el mercado. Además, el desarrollo del sistema depende en gran medida de inversiones privadas, sin una regulación tarifaria específica para la carga eléctrica.

Por ahora, el escenario en Mar del Plata refleja una transición donde los autos eléctricos dejaron de ser una promesa lejana, pero aún están lejos de convertirse en una realidad masiva.