El avance del agua volvió a preocupar a los vecinos de La Copeta, en el partido bonaerense de Daireaux, donde este lunes se reportó una situación “cada vez más complicada” por la crecida. El alerta fue difundido por el medio local Furia Musical, que compartió mensajes de residentes afectados por la acumulación del caudal.

Según publicó Furia Musical en sus redes, habitantes del sector señalaron que el agua continúa ganando terreno y generando dificultades para transitar y para acceder a las viviendas. “Se complica el panorama en La Copeta por el avance del agua, provocando serias complicaciones”, expresaron desde el medio que lleva 25 años cubriendo la actualidad regional.

La situación ocurre en un distrito que viene de atravesar distintos episodios de anegamientos por lluvias intensas y saturación de los suelos. Aunque el municipio aún no emitió un parte oficial, los vecinos reclaman que las autoridades sigan de cerca la evolución del cuadro y dispongan medidas preventivas en caso de que el nivel del agua continúe subiendo.

