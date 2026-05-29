El Municipio de Zárate avanza en un nuevo borrador del Código de Planeamiento Urbano que prevé cambios importantes en la distribución de las actividades comerciales y nocturnas de la ciudad. Según informó el medio La Voz de Zárate, el objetivo del gobierno local es trasladar los boliches y locales de esparcimiento a la costanera y convertir la avenida Antártida Argentina en un nuevo polo comercial.

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La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión del intendente Marcelo Matzkin para reordenar distintos sectores urbanos y fomentar inversiones privadas.

En ese marco, el Ejecutivo municipal ya elevó al Concejo Deliberante un proyecto para modificar el uso de los laterales de la avenida Antártida Argentina, con el fin de promover nuevas actividades comerciales. Desde el municipio consideran que el acceso a la ciudad se encuentra “deprimido” por la falta de desarrollo en las colectoras del boulevard.

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Al mismo tiempo, la comuna apunta a recuperar la costanera como un sector destinado al entretenimiento y la actividad nocturna. “Realizaremos todo un reordenamiento de la costanera con la mudanza allí de los boliches y los locales de esparcimiento nocturno. Todo se concentrará en la costa”, anticipó Matzkin.

El jefe comunal también adelantó que revisarán situaciones vinculadas al uso y propiedad de terrenos en la zona ribereña. “No nos interesa el negocio inmobiliario y los inmuebles ocupados de forma ilegal en la costanera. Por eso habrá un nuevo régimen de construcción y hábitat”, sostuvo.

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Otro de los debates urbanos que volvió a escena es el cambio de nombre de la avenida Antártida Argentina. A fines de 2021, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad rebautizar el tramo central del acceso a la ciudad como Eva Duarte de Perón, manteniendo el nombre Antártida Argentina para las colectoras y evitando así que los comerciantes debieran modificar sus direcciones.

Sin embargo, la ordenanza nunca fue promulgada oficialmente por el Ejecutivo municipal. Durante la apertura de sesiones ordinarias, Matzkin volvió a referirse al tema y abrió una nueva polémica política. “Yo voy a imponer el nombre de Eva Duarte si le sacan el Perón. Que se llame Eva Duarte sola, la avenida Antártida Argentina. Nadie es de nadie, o son solo feministas cuando les conviene”, expresó.

La discusión generó cruces entre el oficialismo y concejales de Fuerza Patria, que desde hace años reclaman la implementación de la ordenanza aprobada.

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En paralelo al rediseño urbano, el intendente también anunció nuevas inversiones industriales para el distrito. Matzkin confirmó la llegada de la empresa NEO RODAS, dedicada a la producción de llantas para la industria automotriz.

Según precisó, la firma comenzará a producir en julio y alcanzará en marzo de 2027 una capacidad de 1.200.000 llantas anuales. “Es la fábrica más grande de Argentina en su rubro”, destacó el jefe comunal, quien además señaló que el municipio firmó un acuerdo de promoción industrial para facilitar la radicación de la empresa.

“Apostamos a crecer con el privado, reafirmando el concepto de que el Estado no debe ser el primer gasto de la inversión privada”, concluyó Matzkin.