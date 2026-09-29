Se trata del nuevo edificio que tendrá más de mil metros cuadrados de superficie cubierta, distribuidos en dos niveles, y que estará emplazado en el histórico predio de trece hectáreas de la Quinta Rocca, en Burzaco, se informó oficialmente.

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La obra permitirá incorporar nuevas aulas técnicas, talleres, espacios de informática y dependencias administrativas, ampliando la infraestructura propia de la Universidad y del edificio ya existente, reduciendo además la necesidad de utilizar espacios alquilados.

“Se viene otro gigante a Almirante Brown. Trabajando junto a la Provincia avanzamos a todo ritmo con la construcción de este nuevo edificio de aulas y talleres para nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown en Burzaco. Esta obra nos permite seguir fortaleciendo la infraestructura y ampliando las oportunidades de formación para miles de estudiantes de nuestro distrito y de toda la región”, aseveró Mariano Cascallares.

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El proyecto fue diseñado respetando el entorno natural de la histórica Quinta Rocca y contempla un patio interno de 30 metros de separación con el edificio ya inaugurado, preservando la arboleda existente y especialmente un histórico roble que será el eje del espacio exterior.

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