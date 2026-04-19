El proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, mejor conocido como "Pequeño J", mostró avances y pronto será trasladado a la Argentina.

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Desde Perú, donde permanece detenido en el penal de Nuevo Imperial, en Cañete, confirmaron que el trámite ingresó en su etapa final y que el imputado ya quedó a disposición para su envío al país.

El procedimiento fue articulado entre el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, encabezado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, la Secretaría N°8 a cargo de Ignacio Calvi y autoridades peruanas.

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Previamente, el gobierno peruano había autorizado la extradición tras el aval de su Corte Suprema. No obstante, la Justicia argentina solicitó una ampliación del pedido para incorporar nuevos delitos que surgieron durante el avance de la causa.

“Pequeño J” enfrenta cargos por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. Para la Justicia, tuvo un rol central en los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, ocurridos en septiembre de 2025.

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Tras el triple crimen, Valverde escapó del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días, hasta que fue localizado y detenido en Pucusana, al sur de Lima, luego de un operativo internacional.

La extradición fue requerida por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado rechazó entregarse voluntariamente, lo que dio inicio al proceso formal en territorio peruano.