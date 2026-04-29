Con el objetivo de recuperar uno de los íconos urbanos más representativos de la costa marplatense, el gobierno bonaerense avanza con una nueva fase de obras en la Rambla. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos difundió imágenes que anticipan cómo lucirá el paseo tras la segunda etapa de la intervención.

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El proyecto contempla la renovación integral de las recovas del Casino Central y del Gran Hotel Provincial, además de la puesta en valor de la Plaza Bristol y los sectores cercanos al Skate Park. Entre los trabajos previstos se destacan la mejora de solados, la incorporación de espacios verdes y la creación de áreas gastronómicas al aire libre con vista al mar.

También se avanzará en la independización de las instalaciones de agua y cloacas de los locales comerciales ubicados bajo las recovas del Casino, junto con la refuncionalización de los baños públicos situados en el Paseo Bajo.

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La Provincia ya oficializó el llamado a licitación para esta segunda etapa, cuya apertura de sobres está prevista para el 27 de mayo. El presupuesto supera los 5.000 millones de pesos.

Según detalla el pliego, la intervención busca “recuperar y preservar el patrimonio”, devolviendo al espacio sus condiciones originales, al tiempo que se apunta a mejorar la calidad urbana, reducir la contaminación visual y reforzar la seguridad peatonal.

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Avances de la primera etapa

La primera fase de la obra fue adjudicada en mayo del año pasado a una unión transitoria de empresas y demanda una inversión cercana a los 16.000 millones de pesos, según informó el ministro Gabriel Katopodis.

Actualmente en ejecución, los trabajos incluyen la restauración de baldosas en la Rambla, recovas y boulevard; la reparación de desagües pluviales; la instalación de luminarias LED sobre la línea costera; y la recuperación de estructuras de piedra, escaleras y rampas.

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Además, se prevé la reconstrucción de los espacios verdes originales, con nuevo paisajismo, mobiliario urbano y la restitución del cerco de madera que delimita el sector de playa. También se contempla la restauración de elementos emblemáticos como las esculturas de los lobos marinos y los monolitos extremos.

En total, sumando ambas etapas, se intervendrán más de 41.500 metros cuadrados, una superficie equivalente a “dos Plaza de Mayo”, según graficó el propio Katopodis.