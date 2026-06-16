El Parque La Estación de Avellaneda será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Alfajor Artesanal, una propuesta que ofrece gastronomía, espectáculos en vivo, artesanías y actividades para toda la familia durante tres jornadas con entrada gratuita.

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Organizado por Sabores del Mundo junto a la Municipalidad de Avellaneda, el evento se desarrollará del 19 al 21 de junio, de 10:30 a 23:00, en el predio ubicado sobre Güemes 700.

La celebración contará con la participación de 40 productores de alfajores artesanales, que ofrecerán una amplia variedad de elaboraciones regionales y recetas originales. Además, habrá 35 puestos gastronómicos de colectividades con platos típicos de distintas culturas y más de 100 artesanos y emprendedores que exhibirán sus productos.

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Uno de los atractivos destacados serán las clases magistrales de cocina a cargo de la reconocida cocinera Gladys Mabel Olazar, quien compartirá recetas, técnicas y consejos para los amantes de la gastronomía.

La música también tendrá un lugar central durante el fin de semana largo. El sábado se presentará el grupo de cumbia romántica Los Charros, encargado del gran cierre de la jornada, mientras que el domingo habrá espectáculos especiales por el Día del Padre, incluyendo un show familiar de Abelito Tributo.

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Datos claves

📍 Lugar: Parque La Estación, Güemes 700, Avellaneda

📅 Fecha: 19, 20 y 21 de junio

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🕥 Horario: De 10:30 a 23:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🍪 Participan: 40 productores de alfajores artesanales

🍽️ Gastronomía: 35 stands de comidas de colectividades

🛍️ Feria: Más de 100 artesanos y emprendedores

👩🍳 Actividad especial: Clases magistrales de cocina con Gladys Mabel Olazar

🎤 Shows destacados:

Sábado: Los Charros

Domingo: Espectáculos por el Día del Padre y show de Abelito Tributo

ℹ️ Más información:

Instagram: @saboresdelmundoferia

Facebook: Feria Sabores del Mundo

Instagram: @munideavellaneda

Facebook: Municipalidad de Avellaneda