El precandidato a concejal de Avellaneda por “Consenso Federal”, Marcelo Yuri, fue herido de bala en una de sus piernas en un hecho que aún es confuso. “El robo está totalmente descartado”, afirmó a LaNoticia1.com la víctima.

Tal como contó este medio el episodio sucedió a las 19.00 del dia 25 de julio en la despensa que atiende Yuri cuando una persona ingresó al local y le disparó en una pierna. Sobre las motivaciones del hecho delictivo contó que “amenazas no tuve, problemas con terceros tampoco. Alguien me quiso sacar del juego por un tiempo porque me apuntaron a la rodilla como para destruírmela, como para que quede un tiempo postrado, no para matarme”.

“Soy un muchacho de barrio, comerciante, me voy a las 6 de la mañana, reparto pan en todo el barrio, me conoce todo el mundo. Después vengo a atender mi negocio. En los momentos libres hago militancia. Abrí un comedor en Villa Inflamable sin contención de ningún organismo municipal ni provincial. Estoy ayudando a mucha gente que no tenían cloacas” relató sobre su trabajo territorial.

“Hace un tiempo me estoy dedicando a la política y casualmente tengo este problema. En mi comercio nunca sufrí ningún asalto. Entonces no lo atribuyo a nadie concreto pero no descarto nada. No era una persona del barrio. Lo mandaron evidentemente” analizó Yuri a LaNoticia1.com.

Con respecto a las consecuencias que le acarrea la herida dijo que “nosotros venimos efectuando entre 3 y 4 reuniones todos los días. Ayudo a mucha gente con mercadería que me brinda Caritas. De esta manera me limitan a que pueda caminar”.