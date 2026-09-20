El espectáculo natural de la ballena franca austral sorprendió a marplatenses y turistas a pocos metros de la superficie en la zona sur, cerca de Chapadmalal.

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El animal realizó diversos saltos, aletazos y piruetas en mar abierto. El momento fue captado por un testigo con su teléfono celular.

Este tipo de avistamientos se ha vuelto habitual en los últimos meses a lo largo del frente costero de Mar del Plata.

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Desde el inicio de la temporada migratoria, que abarca desde mayo hasta septiembre, diversos ejemplares han sido registrados tanto en las playas céntricas y norteñas como en la zona de Acantilados. Según especialistas e investigadores de fauna marina, el incremento de apariciones responde a la progresiva recuperación poblacional de la especie, según informó AHORA.

Los ejemplares aprovechan las aguas templadas y profundas cercanas a las playas bonaerenses para descansar, socializar y alimentarse durante sus desplazamientos entre la Patagonia y el sur de Brasil.

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Recomendaciones de seguridad

Ante la mayor presencia de estos animales, la Prefectura Naval Argentina y diversos organismos ambientales reforzaron las pautas de prevención. Se exige mantener una distancia mínima de seguridad y navegar a baja velocidad ante la presencia de un soplo o lomo.

Asimismo, las autoridades prohibieron de manera estricta cualquier intento de aproximación recreativa mediante kayaks, embarcaciones deportivas, sups o actividades de buceo. Ante situaciones anómalas, como ejemplares enmallados, desorientados o varados, se debe informar de inmediato a la línea gratuita 106 de Prefectura.

Temporada en Chubut

Las enormes ballenas francas australes también llegan a las aguas de Chubut y durante algunas semanas convierten la costa patagónica en uno de los grandes escenarios naturales de la Argentina.

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El último censo aéreo, realizado el domingo 6 de septiembre por investigadores del Laboratorio de Mamíferos Marinos, contabilizó 1.375 ejemplares. Entre ellos fueron identificadas 409 crías, una señal de la intensa actividad reproductiva que se desarrolla en las aguas de la región.

La temporada de avistaje se extiende habitualmente entre junio y diciembre, pero el mes de septiembre abre uno de los períodos más atractivos para encontrarlas.