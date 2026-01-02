El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó el año con modificaciones en su equipo de gobierno y firmó los decretos para oficializar cambios en Transporte y Educación. Se trata de una renuncia y una designación que, si bien ya se anticipaban, quedaron formalizadas en las últimas horas.

Por un lado, mediante el Decreto 3149/25, Kicillof aceptó la renuncia de María Valeria Arata al cargo de subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte. La dirigente, oriunda de Junín e integrante del Frente Renovador, se desempeñaba en el Ministerio de Transporte bonaerense desde agosto de 2024, pero en las elecciones de 2025 fue electa senadora provincial por la Cuarta Sección Electoral.

Arata presentó su dimisión el pasado 8 de diciembre, el mismo día en que asumió su banca en la Legislatura bonaerense. En su lugar, el Ejecutivo provincial designó a Marcela Passo, también perteneciente al espacio massista y con experiencia en la temática, ya que fue secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, entre otros cargos vinculados al área.

En paralelo, a través del Decreto 3160/25, el gobernador nombró a Claudia Bracchi como subsecretaria de Educación. El puesto se encontraba vacante desde el 1° de diciembre, cuando Pablo Urquiza presentó su renuncia tras la salida de Alberto Sileoni de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Bracchi se desempeñaba hasta ahora en la Subsecretaría de Planeamiento de la DGCyE y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito educativo. La docente e investigadora ya había sido subsecretaria de Educación entre 2019 y 2023, desde el inicio de la gestión de Kicillof.

