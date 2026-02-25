El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó el escenario del peronismo tras la fractura evidenciada en el Senado a partir del tratamiento de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y llamó a “sumar sectores” para construir una alternativa política con miras a 2027. “Tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes”, afirmó.

Ads

Puede interesarte

En una entrevista con Ernesto Tenenbaum en el canal de streaming Cenital, el mandatario reconoció la crisis interna del espacio y advirtió que la fragmentación opositora termina favoreciendo al oficialismo. “Está en juego la Nación”, subrayó, al tiempo que aclaró que el desafío no pasa únicamente por “salvar y reconstruir el peronismo”, sino por ofrecer una propuesta superadora frente al actual contexto.

Las diferencias dentro del justicialismo quedaron expuestas con el avance de la reforma laboral, apoyada por algunos gobernadores peronistas. En ese marco, Kicillof cuestionó la situación financiera de las provincias y denunció que el Gobierno nacional “está asfixiando a las provincias, está asfixiando a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión”.

Ads

El gobernador también reconoció los magros resultados electorales: “Perdimos en un montón de provincias. Hay provincias que en octubre no sacamos un diputado por primera vez en mucho tiempo”, admitió. Sin embargo, ratificó su intención de impulsar una alternativa amplia que incluya a dirigentes de distintos espacios e incluso a sectores empresariales que, según indicó, comenzaron a tomar distancia del modelo liberal del oficialismo.

En ese sentido, planteó la necesidad de dar un “salto de madurez” y construir “algo potente, lo más compacto posible y algo que sea capaz de gobernar”. Para Kicillof, el objetivo no debe limitarse a ganar elecciones, sino a garantizar gobernabilidad en un eventual nuevo ciclo político.

Ads

Como parte de esa estrategia, presentó el espacio “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF), lanzado en la provincia de Buenos Aires, al que definió como un ámbito de debate y articulación sin exclusiones. “Estamos haciendo un proceso en ese sentido, donde tampoco es con exclusiones”, explicó, y sostuvo que el camino requiere “generosidad y compromiso” para consolidar una alternativa sólida.

Además, consideró que el contexto actual ofrece la oportunidad de rediscutir el modelo de país, su inserción internacional y los cambios que, a su juicio, se produjeron en los últimos años. Recordó también antecedentes históricos en los que el peronismo atravesó divisiones internas pero logró recomponerse.

Por último, al ser consultado sobre un eventual indulto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en caso de llegar a la Casa Rosada, Kicillof reiteró que considera “injusta” su condena, aunque sostuvo que el problema de la Justicia argentina es “mucho más profundo” y excede un caso puntual.