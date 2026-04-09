El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves un acto oficial de su espacio político “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF) en la Universidad de Buenos Aires, con la mira puesta en el 2027.

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El evento se desarrollará a las 16.00 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario buscará sumar respaldo en los ámbitos estudiantil, académico y científico.

“Defender la universidad pública y la ciencia argentina no es un simple acto de resistencia política, es pensar en el desarrollo de nuestro país. Nos vemos el jueves para seguir construyendo esa Argentina con derecho al futuro”, expresó Axel Kicillof.

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El gobernador apunta a construir una estructura política propia con alcance federal, que le permita competir en el plano nacional. En esa estrategia, el respaldo de sectores vinculados a la educación y la ciencia aparece como un eje central.

En el plano interno del peronismo, Kicillof llega fortalecido tras su desempeño en las elecciones del Partido Justicialista bonaerense, donde se impuso en 10 de los 16 distritos en disputa.

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