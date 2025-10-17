El peronismo se prepara para conmemorar este viernes los 80 años del histórico 17 de octubre de 1945, conocido como el Día de la Lealtad Peronista, con dos actividades centrales que reflejan tanto la memoria del movimiento como el presente político de sus dirigentes.

Por un lado, sectores del justicialismo impulsan una caravana en reclamo de la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará un acto homenaje en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.

El evento oficial está previsto para este viernes a las 10:15 de la mañana en el Museo 17 de Octubre, y contará con una recorrida por las instalaciones, una ofrenda floral en el mausoleo del fundador del movimiento justicialista, y un discurso del mandatario provincial.

Desde el entorno del gobernador adelantaron que se tratará de una ceremonia “austera”, en línea con el tono general de la campaña electoral.

El nuevo aniversario de aquella masiva movilización obrera y sindical a Plaza de Mayo, cuando miles de trabajadores reclamaron por la liberación del entonces vicepresidente se da en plena recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, y servirá también como marco simbólico de unidad para los espacios que integran la lista de Fuerza Patria.

