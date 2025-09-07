El Gobernador brindó una breve conferencia de prensa, tras votar en una escuela de La Plata. Las declaraciones más importantes:

“Se está votando en un día de más que nos sonríe, un día iba a decir soleado y me salió otra palabra, pero no se puede, un hermoso día para para votar, para que lo haga a conciencia”.

“Agrego un dato de color, que es que hoy por primera vez vota mi hijo mayor, León”.

“Una elección, importante, con mucha expectativa, sobre todo en calidad primero de gobernador, con la responsabilidad de estar organizando el comicio, pero esta vez obviamente con una elección solamente solamente provincial, así que eso, muy al pendiente desde el día de ayer, de todo el operativo, de todo el despliegue, de la entrega de urnas, de las autoridades de mesa”.

“Es una elección que todos le estamos dando gran relevancia, que más allá de los resultados. Después, como siempre, a la espera a la espera de ese resultado para ver qué dice las urnas, qué dice el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

“Diecisiete millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue esta historia. Me parece que, obviamente, en las urnas se expresa una vocación, un futuro que se desea, así que creo que el gobierno tiene que estar atento y escuchar, y me parece que nosotros siendo gobierno acá, oficialismo, tenemos que escuchar a las urnas”.

