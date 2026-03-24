Axel Kicillof: “El golpe militar no solo fue una tragedia represiva, también fue un proyecto económico”
El mandatario bonaerense afirmó que “la dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera”. Además, compartió un video con información histórica.
En el marco del 50º aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió un mensaje con definiciones sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas de la última dictadura militar en el país.
A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que el golpe “no fue solamente una tragedia represiva”, sino que también implicó “un proyecto económico” orientado a transformar la estructura productiva de la Argentina. En ese sentido, afirmó que la dictadura buscó “disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales” y fomentar la especulación financiera.
Kicillof advirtió que ese modelo apuntó a “primarizar la economía y precarizar el trabajo”, y que para llevarlo adelante no solo se quebró el orden democrático, sino también “las organizaciones, la solidaridad y cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa”.
En su mensaje, el gobernador remarcó la importancia de mantener viva la memoria histórica: “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, para defender el futuro y para no naturalizar nunca la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo”.
Finalmente, destacó el rol de los organismos de derechos humanos en la recuperación democrática, al señalar que esta etapa “fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia”, y concluyó con una consigna histórica: “30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.
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