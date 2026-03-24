En el marco del 50º aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió un mensaje con definiciones sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas de la última dictadura militar en el país.

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A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que el golpe “no fue solamente una tragedia represiva”, sino que también implicó “un proyecto económico” orientado a transformar la estructura productiva de la Argentina. En ese sentido, afirmó que la dictadura buscó “disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales” y fomentar la especulación financiera.

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

Kicillof advirtió que ese modelo apuntó a “primarizar la economía y precarizar el trabajo”, y que para llevarlo adelante no solo se quebró el orden democrático, sino también “las organizaciones, la solidaridad y cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa”.

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En su mensaje, el gobernador remarcó la importancia de mantener viva la memoria histórica: “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, para defender el futuro y para no naturalizar nunca la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo”.

Finalmente, destacó el rol de los organismos de derechos humanos en la recuperación democrática, al señalar que esta etapa “fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia”, y concluyó con una consigna histórica: “30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.

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