El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó con al presidente Javier Milei tras presentar su nuevo libro en la Feria Internacional del Libro. Además, contó detalles de su paso por la provincia de Córdoba.

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Kicillof relató que recorrió distintas ciudades cordobesas como Cosquín, La Falda y la capital provincial, donde participó de actividades junto a sindicatos, intendentes y referentes culturales, además de presentar su libro.

“Estuvimos desde muy temprano recorriendo, en Cosquín, en La Falda, en un congreso con el sindicato de sanidad nacional, después con la CGT y sindicatos de Córdoba. También firmamos convenios para hacer el Pre Cosquín en la provincia de Buenos Aires y actividades vinculadas al desarrollo del folclore y la cultura”, explicó en una entrevista con C5N.

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En ese marco, el mandatario bonaerense responsabilizó al Gobierno nacional por la situación económica y rechazó las explicaciones oficiales sobre la crisis.

“Los enormes problemas no son ni el riesgo kuka ni la herencia. Es el desastre que está haciendo Milei”, afirmó. Además, sostuvo que el deterioro económico ya impacta de lleno en el empleo y la actividad productiva. “Tenemos 320 mil despedidos. El único puesto de trabajo que se ocupó de defender Milei es el de Manuel Adorni”, ironizó.

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Kicillof aseguró que en Córdoba cerraron “4.000 empresas” y describió un escenario crítico para distintos sectores económicos. “La guita no alcanza, las empresas cierran y no hay sector productivo que esté bien, ni la industria, ni el turismo, ni el comercio, ni los servicios. Exceptuando minería, petróleo o finanzas, pero eso no genera empleo”, sostuvo.

Consultado sobre el armado político del peronismo y su proyección hacia 2027, el gobernador evitó hablar de candidaturas y afirmó que el momento actual exige una construcción política más amplia.

“Muchos lo leen en clave de dirigentes políticos, pero yo voy a algo más concreto. Este no es un momento de campaña electoral ni de candidaturas. Es un momento importante para la construcción política”, señaló.

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En ese sentido, indicó que el objetivo es reunir a distintos sectores afectados por las políticas del Gobierno nacional. “Hay que hablar con intendentes, trabajadores, empresarios, artistas. La etapa actual es juntar y construir con los sectores que están siendo agredidos, pulverizados por la política de Milei”, expresó.

Kicillof también respaldó la movilización universitaria prevista para el próximo martes en defensa de la educación pública y gratuita. “Esos son los sectores que tienen que formar parte de la construcción política”, remarcó.

Por otra parte, el gobernador destacó su reciente asunción al frente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y aseguró que su prioridad sigue siendo la gestión provincial en medio de una situación económica “espantosa”.

“La crisis económica ya está tomando una fisonomía gravísima. En nuestra provincia cierran locales, empresas y ramas enteras de producción”, advirtió.

Asimismo, denunció recortes del Gobierno nacional en áreas sensibles como educación, salud y asistencia social.

“Milei cortó el Fondo de Incentivo Docente, la obra pública completa, el acompañamiento a los jubilados y ahora también el Plan Remediar”, enumeró.

“El intendente de Cosquín me decía que su centro de salud recibía 1.800 consultas y ahora tiene 10 mil. Eso pasa en toda la Argentina porque la gente perdió el trabajo, la obra social o no puede pagar medicamentos”, concluyó.