El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado su último libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y aprovechó el encuentro para lanzar críticas al rumbo económico del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

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Durante la presentación de su obra “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la Sala José Hernández del predio de La Rural, el mandatario bonaerense cuestionó las políticas libertarias y reivindicó las ideas del economista británico John Maynard Keynes.

“Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir”, expresó Kicillof frente a un auditorio colmado de seguidores, dirigentes y referentes académicos.

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En su exposición, el gobernador sostuvo que la actual administración nacional impulsa un modelo económico “que no tiene pies ni cabeza” y afirmó que se están aplicando recetas que, según remarcó, fueron refutadas hace casi un siglo por el propio Keynes.

“Estamos ante un experimento que ignora el rol del Estado en la generación de demanda y en la regulación de los ciclos económicos. El resultado es esta recesión profunda que estamos viviendo”, señaló.

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Kicillof también defendió la intervención estatal como herramienta para sostener el empleo, la producción y los derechos sociales. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, rechazó la idea del denominado “riesgo kuka” como explicación para la falta de inversiones privadas y apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “¿Por qué no invierten los empresarios? No por el riesgo Kuka sino por el riesgo del desastre que está haciendo”, afirmó.

Además, el mandatario bonaerense aseguró que la teoría keynesiana surgió como respuesta a las crisis generadas por el liberalismo extremo y advirtió sobre las consecuencias sociales del actual ajuste económico.

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“Hoy en Argentina se pregona una libertad que es, en realidad, la libertad de los poderosos para aplastar a los que menos tienen”, agregó.

La actividad contó con la presencia del economista Emmanuel Álvarez Agis y formó parte de un panel integrado además por Diego Giacomini, Alejandro Bercovich y Candelaria Botto, donde se debatió sobre desarrollo económico, inclusión social y el impacto del ajuste en las provincias y los sectores más vulnerables.