El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof, visitará el próximo viernes 13 de marzo la ciudad de Tandil, donde tiene previsto encabezar la inauguración de una escuela y realizar la entrega de patrulleros para reforzar la seguridad local.

Ads

De acuerdo al medio local eldiariodetandil, la agenda del mandatario provincial se desarrollará principalmente en la localidad de De la Canal, donde se llevará a cabo el acto de inauguración del nuevo establecimiento educativo, una obra que fue construida con financiamiento del gobierno bonaerense.

La visita tendrá lugar en un distrito gobernado por el intendente radical Miguel Lunghi, en lo que será una actividad institucional que incluirá también la entrega de nuevos móviles policiales para distintas dependencias del partido.

Ads

Los patrulleros que serán incorporados al sistema de seguridad local estaban previstos para ser entregados días atrás, pero el acto había sido suspendido y finalmente se concretará durante la presencia del gobernador en la ciudad.

Ads