El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este jueves la localidad de Quequén para encabezar una nueva Conferencia de Verano, en el marco de la agenda política y territorial que viene desplegando durante la temporada estival.

Se tratará de la tercera Conferencia de Verano 2026 liderada por el mandatario bonaerense. La primera se llevó a cabo en Villa Gesell y la segunda en San Pedro, donde Kicillof volvió a marcar una fuerte diferenciación con las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei.

La llegada a Quequén se inscribe en el inicio formal del año político del gobernador, quien retomó la actividad pública el pasado 14 de enero tras tomarse algunos días de descanso. Desde entonces, puso en marcha una gira por ciudades turísticas y productivas de la provincia, con el objetivo de recorrer los principales destinos de la costa bonaerense, evaluar el impacto de las políticas nacionales en el turismo y la producción, y reforzar su posicionamiento político.

En ese contexto, Kicillof sostuvo el pasado 28 de enero, durante la Conferencia de Verano en San Pedro, que “todos los indicadores de la temporada muestran exactamente lo mismo: estamos atravesando una crisis muy fuerte en la provincia y en todo el país como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno nacional”. En aquella oportunidad estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente local, Cecilio Salazar.

La visita del gobernador a Quequén se producirá a menos de un mes de su última presencia en el distrito. El 24 de enero pasado, Kicillof estuvo en Necochea para participar de la 7ª edición del campamento scout “Rover Moot Nacional”, que reunió a más de 4.500 jóvenes de todo el país.

Durante esa jornada, junto al director provincial de Defensa Civil, Fabián García, y el intendente Arturo Rojas, encabezó actividades de sensibilización y formación vinculadas a la gestión del riesgo de incendios forestales, que incluyeron simulacros, charlas informativas y una recorrida por el predio del campamento. En ese marco, el gobernador destacó la importancia de la vida comunitaria, la solidaridad y el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.