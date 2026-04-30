El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anuncia el envío de medicamentos a los 135 municipios bonaerenses con una inversión de 24.500 millones de pesos, con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

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La medida será presentada desde La Plata, donde el mandatario recorrerá el Hospital Rossi junto al intendente local, Julio Alak. Posteriormente, se trasladarán al Depósito Central de Medicamentos bonaerense, ubicado en la localidad de Melchor Romero, desde donde se oficializará la distribución de los fármacos.

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El operativo contempla la entrega de 45 medicamentos destinados a tratar enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas, entre otras patologías. Desde el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Nicolás Kreplak, señalaron que la compra se realiza en “un momento crítico” en materia de provisión de medicamentos.

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La decisión del gobierno bonaerense se da en paralelo al recorte del programa Remediar, que históricamente abastecía a cerca de 20 millones de personas y cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes. Según datos oficiales, en 2023 el programa distribuyó 10,4 millones de tratamientos, mientras que en 2026 la cifra cayó a 4,6 millones, menos de la mitad.

¿Qué es el Programa Remediar?

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El Programa Remediar es una iniciativa del Estado nacional creada en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales.

Distribuye medicamentos directamente a centros de salud públicos de todo el país.

Está pensado especialmente para personas sin obra social ni cobertura médica.

Apunta al primer nivel de atención (salitas y centros barriales), cubriendo enfermedades frecuentes como infecciones, problemas respiratorios o patologías crónicas.

Llegó a abastecer a millones de personas y fue clave para resolver la mayoría de las consultas básicas de salud.