El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desarrollará este viernes una intensa agenda en la ciudad de Mar del Plata, que incluirá anuncios vinculados a la salud pública, un encuentro con representantes del sector turístico y el cierre de las Conferencias de Verano 2026 en Santa Clara del Mar.

Ads

La actividad oficial comenzará en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende (HIGA), donde el mandatario recorrerá las instalaciones e inaugurará una nueva sala de tomografía. La puesta en funcionamiento del servicio se realizará junto a autoridades sanitarias provinciales y forma parte del fortalecimiento del sistema de salud en la región.

Al mediodía, el gobernador encabezará la inauguración de la nueva Farmacia de la Policía Bonaerense, en otro acto que apunta a reforzar la infraestructura y la cobertura para el personal de seguridad.

Ads

Más tarde, participará de un encuentro con prestadores y referentes del sector hotelero y turístico en el tradicional Gran Hotel Provincial. La reunión se da en el marco de la temporada de verano y buscará analizar la situación del sector, uno de los motores económicos de la ciudad y la región.

Por la tarde, el mandatario se trasladará a Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, donde será recibido por el intendente Walter Wischnivetzky, el senador provincial Jorge Paredi y el delegado municipal Fabián Jacquet.

Ads

Luego, está prevista una recorrida por la obra de ampliación de la Escuela Técnica N° 2 del distrito, mientras que a las 17.00 el gobernador encabezará el cierre de las Conferencias de Verano 2026 en el Mirador Beach Club.