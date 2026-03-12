El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará el próximo 17 de marzo en la ciudad de La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un nuevo think tank que buscará generar propuestas políticas y programáticas dentro del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Ads

La iniciativa se inscribe en el armado político del mandatario bonaerense de cara al escenario nacional y en el marco de sus aspiraciones de proyectarse hacia la Casa Rosada. El nuevo espacio funcionará como un laboratorio de ideas orientado a investigar, difundir, capacitar y desarrollar proyectos políticos, con la intención de nutrir el debate interno del peronismo y formar nuevos dirigentes alineados con Kicillof.

Desde el sector que impulsa el proyecto señalaron que el objetivo es generar instancias de reflexión colectiva sobre el futuro del país. “Entendemos que no hay futuro posible si no es a través de la solidaridad, la tolerancia, el amor y el compromiso con el otro. Alcanzar un país integrado, justo, libre y con igualdad no es posible sin reflexión y trabajo colectivo”, expresaron desde el espacio referenciado en el gobernador.

Ads

Nace el Centro de Estudios Derecho al Futuro: un espacio para pensar el presente y construir las ideas del mañana.

Con la exposición de Axel Kicillof.



📅 17 de marzo | 16 hs

📌 Teatro Municipal Coliseo Podestá, La Plata pic.twitter.com/K5iGGr14p4 — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) March 10, 2026

El CEDAF se sumará así a otros centros de pensamiento vinculados a espacios políticos, como el Instituto Patria, ligado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o la Fundación Pensar, asociada al partido PRO.

Según informaron desde el entorno del gobernador, la presentación estará encabezada por el propio Kicillof y contará con la participación de quienes coordinarán el nuevo centro: la ex ministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, el ex ministro de Infraestructura Agustín Simone y el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani.

Ads

Desde el kicillofismo aclararon que el CEDAF no buscará funcionar como un think tank partidario tradicional. La idea es que opere como un espacio de articulación y coordinación entre distintos ámbitos académicos y políticos ya existentes, así como con otros que puedan surgir en los próximos años, especialmente con vistas al escenario político de 2027.

En cuanto a su estructura, el centro no replicará el esquema clásico de ministerios, sino que estará organizado en áreas temáticas vinculadas a problemáticas contemporáneas. Entre ellas se destacan producción y nuevas tecnologías, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial, bienestar, con debates sobre salud mental y soledad, inserción internacional, para discutir soberanía y recursos naturales y rediseño del Estado, con el objetivo de analizar qué funciones debería asumir y cuáles no en el futuro.