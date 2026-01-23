El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará este sábado a Necochea acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, para visitar el campamento scout nacional “VII Rover Moot”, que se desarrolla en el Parque Miguel Lillo con la participación de miles de jóvenes provenientes de distintos puntos del país.

Según confirmó el medio local Ecos Diarios, el mandatario provincial estaría en la ciudad alrededor de las 10.00 y su principal actividad sería la recorrida por el predio donde se lleva adelante el encuentro scout. Si bien esta visita figura como la agenda central de su paso por Necochea, no se descarta que pueda sumar alguna otra actividad durante la jornada.

El sábado será la última jornada del campamento, que reunió a más de 3.000 jóvenes scouts de todo el país. El acto de cierre del VII Rover Moot está programado para las 18.00, aunque hasta el momento no está confirmado si Kicillof participará de esa instancia formal.

En paralelo a la visita oficial, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se dictará durante la mañana una capacitación en prevención de incendios, destinada a las y los jóvenes scouts. La actividad tiene como objetivo brindar herramientas básicas para actuar ante eventuales emergencias, especialmente en entornos naturales como el Parque Miguel Lillo.

Si bien la presencia del gobernador y del ministro no fue confirmada de manera oficial desde el ámbito organizativo y municipal señalaron que existen contactos con las autoridades provinciales y que se espera su participación en algunas de las actividades finales del encuentro.

El VII Rover Moot es un evento scout de alcance nacional que se realiza cada varios años en distintas ciudades del país. Su objetivo es promover el intercambio entre grupos, fortalecer el trabajo solidario y fomentar la convivencia a través de experiencias al aire libre. En esta edición, Necochea fue elegida como sede por su infraestructura, su entorno natural y su capacidad para albergar delegaciones numerosas.