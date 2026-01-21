El directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires quedó oficialmente conformado luego de que el gobernador Axel Kicillof firmara el Decreto 15/26, que formaliza las designaciones acordadas a fines de 2025 en el marco de las negociaciones legislativas por el Presupuesto. La norma fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

Según establece el decreto, fueron nombrados nueve directores titulares, cuyos mandatos se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2027 o de 2029, de acuerdo a cada caso. Con mandato hasta 2027 fueron designados Marcelo Daletto, Cuto Moreno, Julio Pereyra y Fernando Rozas, mientras que hasta 2029 ejercerán Alejandro Formento, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini y Rodrigo Rodríguez.

A la conducción del banco se suman además tres directores asociados, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2029: Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urrelli.

La nueva conformación del directorio se completa con la designación de las síndicas Gabriela Demaría y Laura González, quienes también cumplirán funciones hasta el 31 de diciembre de 2029.

