El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof, participará desde su espacio politica de la movilización por el Día Internacional de la Mujer.

La convocatoria se realizará el lunes 9 de marzo a las 16.00 y tendrá como punto de concentración la intersección de avenida de Mayo y Santiago del Estero, desde donde marcharán hacia la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires.

Bajo la consigna “8M - Unir luchas, defender el futuro”, la movilización busca visibilizar los reclamos del movimiento de mujeres y diversidades en el marco de una jornada de protesta que este año se realiza en un día laboral, con la intención de darle mayor visibilidad a las demandas.

El 8M suele convocar cada año a miles de personas en todo el país para reclamar por igualdad de derechos, políticas contra la violencia de género y mejores condiciones laborales para las mujeres, entre otras consignas.

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, también convocó a movilizarse en el marco del Día Internacional de la Mujer y advirtió sobre lo que definió como un contexto de “ataque constante” a los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y trabajadores.

A través de un mensaje difundido en redes sociales bajo la consigna “Memoria, lucha y organización”, la funcionaria sostuvo que el 8 de marzo es una jornada para “unir las luchas y transformar las injusticias”.

#8M: MEMORIA, LUCHA Y ORGANIZACIÓN 💜



Este 8 de marzo, frente al ataque constante a nuestras conquistas, unimos las luchas para transformar las injusticias.



— Estela Díaz (@EstelaEDiaz) March 7, 2026

En ese sentido, Díaz cuestionó la reciente reforma laboral aprobada a nivel nacional y aseguró que representa un retroceso en materia de derechos laborales. “La reforma laboral que se acaba de aprobar y que de ‘moderna’ solo tiene el nombre, retrocede más de un siglo, precariza y avanza contra los derechos conquistados por las y los trabajadores, con un impacto agravado en mujeres y diversidades”, expresó.

La ministra también vinculó la jornada con el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976 y destacó el rol de las políticas de memoria impulsadas en la provincia.

“Este año también se cumplen 50 años de la última dictadura cívico-militar. En la provincia, la Memoria, la Verdad y la Justicia serán nuestra guía de paz y resistencia”, afirmó.

En ese marco, la funcionaria llamó a participar de las movilizaciones que se realizarán en todo el país el lunes 9 de marzo. “Por las Madres y las Abuelas y por todas las mujeres y diversidades trabajadoras que sostienen el bienestar de sus comunidades, este lunes nos encontramos en las calles de todo el país”, concluyó.