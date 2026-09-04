El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de la nueva sede de la Escuela Secundaria N° 8 "Héroes de Malvinas", ubicada en la localidad de Hilario Ascasubi, partido de Villarino.

Ads

El nuevo establecimiento representa un cambio significativo para la comunidad educativa local, ya que permitirá que 275 estudiantes cuenten con un espacio propio, superando así la necesidad de compartir instalaciones con otras dos escuelas de la zona.

Según informó argensur.com.ar, la institución funcionará en tres turnos, desde las 7.00 hasta las 23.00, lo que amplía considerablemente las posibilidades de organización y acceso a la educación secundaria para los vecinos de la localidad.

Ads

Una obra con historia

El proyecto tiene sus raíces en 2021, cuando en pleno contexto de pandemia se firmaron los planos que dieron el puntapié inicial a la construcción. Después de un extenso proceso de trabajo, la comunidad educativa finalmente pudo ver concretado el nuevo edificio.

Con instalaciones más amplias y confortables, la escuela inicia ahora una nueva etapa institucional, ofreciendo mejores condiciones tanto para los estudiantes como para el plantel docente y no docente.

Ads

Fuerte respaldo de la comunidad

El acto de inauguración reunió a una numerosa concurrencia de vecinos, autoridades y referentes educativos, que se acercaron para acompañar la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento.

De esta forma, quedó formalmente habilitada la nueva sede de la Escuela Secundaria N° 8 "Héroes de Malvinas", una obra que marca un hito para la educación de Hilario Ascasubi y representa un avance concreto para toda la comunidad de Villarino.