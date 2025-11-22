El gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá a Necochea el próximo martes para encabezar la inauguración oficial del Jardín de Infantes N.º 919, ubicado detrás del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”.

Aunque aún no se difundió una agenda oficial, fuentes de la gobernación confirmaron al medio local Ecos Diarios que la visita ya está prevista. El mandatario provincial llegará a la ciudad en el marco de una gira que también incluirá una actividad oficial en Mar del Plata, por lo que su estadía en Necochea será breve y concentrada exclusivamente en la apertura del nuevo establecimiento educativo.

Kicillof no visita Necochea desde el 28 de febrero de 2024, cuando encabezó una agenda que incluyó la inauguración de viviendas en la quinta del Hospital Provincial, reuniones con empresarios locales, encuentros políticos y la tradicional “Conferencia de verano” que realiza cada año junto a su gabinete y jefes comunales de la región, esta vez en un parador de Quequén.

La inauguración del Jardín de Infantes N.º 919 permitirá ampliar la oferta de nivel inicial en una zona clave de la ciudad.

