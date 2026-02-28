El gobernador bonaerense Axel Kicillof se prepara para encabezar el próximo lunes 2 de marzo la apertura del 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la tradicional Asamblea Legislativa.

Ads

El acto se realizará desde las 18.00, cuando el mandatario se siente en el sillón que habitualmente ocupa el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara.

Probablemente, Kicillof volverá a dedicar un tramo central de su mensaje a cuestionar el rumbo político y económico del presidente Javier Milei. En esa línea, se esperan referencias al aumento del desempleo, el cierre de grandes empresas y pymes, la caída del poder adquisitivo y el impacto de la apertura de importaciones en la industria local.

Ads

Además, el gobernador buscará defender su gestión con un repaso por las principales áreas de gobierno, entre ellas educación, salud, seguridad e infraestructura, una de las carteras que el Ejecutivo provincial considera estratégicas y donde hará especial énfasis en obras y proyectos en ejecución.

En el plano político, la apertura de sesiones tendrá un condimento adicional dado que se producirá apenas dos semanas antes de la asunción de Kicillof como titular del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del acuerdo alcanzado con Máximo Kirchner para la conducción del espacio.

Ads

Desde la oposición, en tanto, ya dejaron trascender sus prioridades. La iniciativa que reúne mayor consenso entre los bloques opositores es la implementación de la Boleta Única de Papel, impulsada por el PRO y La Libertad Avanza, aunque la propuesta encuentra resistencia en el oficialismo provincial, postura que ya quedó reflejada en el esquema electoral utilizado en los últimos comicios bonaerenses.

Puede interesarte