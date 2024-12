El gobernador bonaerense se refirió a la caída de la sesión legislativa donde el oficialismo intentó aprobar el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento aunque sin éxito. La discusión parlamentaria pasó para febrero.

“Milei tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires”, sintetizó Axel Kicillof en declaraciones a Radio 10. ”Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen. No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la Provincia“, remarcó.

Sobre la caída de la sesión legislativa expresó: “Fue un resultado muy malo para lo que esperábamos y estuvimos trabajando. Hace más de 40 días presentamos las leyes tributaria y de endeudamiento. La ley de presupuesto es una ley que marca las prioridades, el plan de gobierno para el año que viene, está exactamente encuadrado en lo que nos comprometimos a hacer en las elecciones que ganamos por más de 20 puntos”.

“Nuestro presupuesto pretende marcar también a qué nos dedicamos en la provincia: salud, educación, seguridad, producción, fomentar el trabajo y estoy muy orgulloso. Contenía previsiones que terminaron en un limbo porque Milei decidió manejarse sin presupuesto. Nosotros, en las antípodas; hicimos todo lo posible para contemplar recursos para los municipios. Era un presupuesto peronista“, aseveró.

Además, el mandatario bonaerense cuestionó la gestión de Javier Milei:

“En lo que va de su aparición pública Milei nunca habló de industria, de producción ni de trabajo con condiciones dignas, no le habla a ese público y gobierna para otros. Acá en Provincia está pasando lo que habíamos advertido”.

“Hay un sector que votó a Milei esperando la revolución de la alegría, como decía Macri, y le contestaron con la luz al final del túnel. Habrá quien conserva esperanza pero los resultados no llegan”, cerró el Gobernador.