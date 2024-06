El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la aprobación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación. El mandatario cuestionó los artículos y consideró que la escuela Austriaca, la que predica Javier Milei, es marginal.

“No hay un artículo que beneficie a la provincia de buenos aires, a los sectores medios, al comerciante, a las pymes, al laburante. El gobierno necesitaba mostrar que tenía alguna capacidad legislativa”, declaró Kicillof a Radio 10.

Tras la aprobación definitiva de la Ley Bases, le otorgaron a Javier Milei facultades delegadas en material administrativa, económica, financiera y energética. El gobernador dijo:

“No termino de entender a quienes le dieron al Poder Ejecutivo la potestad de no pasar por el Congreso en temas tan delicados como economía y energía”.

A pesar de los cuestionamientos, el regreso de Ganancias le generará un beneficio económico a la Provincia ya que es un tributo coparticipable.

Por último, Axel Kicillof, dijo que la escuela Austriaca es marginal:

“Yo fui siempre heterodoxo, discutí contra la corriente principal que promueve el ajuste y el consenso de Washington, pero eso no tiene nada que ver con la escuela Austríaca y el anarcocapitalismo, no hay nadie que coincida con esta idea de destruir el Estado; todas las escuelas económicas comprenden que el Estado puede tener distinto grado de intervención, pero no que no haya Estado”.