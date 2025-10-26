El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo 26 de octubre en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, ubicada en las calles 4 y 51 de la ciudad de La Plata, en el marco de las elecciones legislativas nacionales en las que se renuevan 151 bancas entre diputados y senadores en todo el país.

Ads

Tras sufragar, el mandatario bonaerense brindó una conferencia de prensa en el Teatro Metro, a pocos metros del establecimiento educativo, donde reflexionó sobre el contexto político y social de la jornada electoral.

“Es una elección crítica en medio de una situación compleja”, expresó Kicillof, quien además hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en los comicios: “Hay que votar, hay que decidir, hay que tener un contacto y una relación muy personal. Es un hecho colectivo, democrático, pero cada uno debe votar con el corazón lo que espera que pase”.

Ads

El gobernador destacó la importancia del proceso democrático y subrayó el valor del voto como instrumento de representación: “Votamos en conjunto, todas las provincias argentinas, esperando esos resultados para ver cómo se expresa la provincia. Es un día para votar, está lindo el día, hay que salir a votar, hay que decidir”.

Finalmente, Kicillof reafirmó su compromiso con la participación ciudadana: “El pueblo gobierna, pero a través de sus representantes; por lo menos, los que siempre creímos que debía ser así”.

Ads