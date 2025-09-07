Axel Kicillof votó en La Plata y le llevó factura a las autoridades de mesa: "Siempre, si vivo acá a la vuelta, cómo no"
Fue a la escuela junto a su esposa y las clásicas facturas para los fiscales y presidente de mesa.
Axel Kicillof emite su voto en La Plata acompañado de su esposa Soledad Quereilhac. El mandatario anticipó que hará declaraciones públicas cuando termine de emitir su sufragio.
En la previa, confirmó que llevó facturas a las autoridades de mesa. Ante la clásica pregunta por las facturas para los fiscales y presidente de mesa, respondió:
“Por supuesto, siempre, siempre. Siempre, si vivo acá a la vuelta, cómo no”.
