El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este sábado su nuevo libro, De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico, en el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrolla en el predio de La Rural hasta el próximo lunes.

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La presentación se realizará a las 19.00 en la Sala Victoria Ocampo, ubicada en el Pabellón Blanco, y contará con la participación del periodista Alejandro Bercovich. Luego de la charla, el mandatario bonaerense encabezará una firma de ejemplares en el tradicional Firmódromo de la feria.

La obra, editada por Siglo XXI Editores, es una reelaboración de la tesis doctoral de Kicillof y propone un recorrido por la historia del pensamiento económico clásico, con especial énfasis en la figura de John Maynard Keynes, considerado el padre de la macroeconomía moderna y principal referente del keynesianismo.

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A lo largo del texto, el gobernador cuestiona el “pensamiento único” neoliberal y plantea debates sobre el rol del Estado frente a las crisis económicas, las desigualdades sociales y el funcionamiento del mercado en el contexto contemporáneo.

En su prefacio al texto, Kicillof señala que “las ideas contenidas en este libro son el resultado de más de una década de experiencia como profesor de Historia del Pensamiento Económico en cursos de grado y posgrado de diversas universidades, entre ellas, las de Buenos Aires, Quilmes y General Sarmiento y también en IDES y FLACSO”.

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“En primer lugar, se analizarán las teorías de las diversas escuelas de pensamiento, sin restringir la mirada a una sola; en segundo lugar, como material de estudio se emplearán principalmente los textos originales y no los libros de texto o manuales; y, por último, la exposición respetará el orden cronológico de aparición de las teorías, en vez de presentar al cuerpo teórico de la economía como algo acabado y congelado en su estado actual”, advierte Kicillof en el libro editado este año por el sello Siglo XXI.

Según detalla el autor, el libro propone analizar las distintas escuelas económicas sin limitarse a una única mirada teórica, utilizando principalmente textos originales de los autores y respetando el orden cronológico en el que surgieron las teorías.