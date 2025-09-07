En el marco de las elecciones legislativas bonaerenses, la candidata de Somos Buenos Aires en Ayacucho, Gimena Forio, emitió su voto este domingo a pesar de la falta de accesibilidad del establecimiento donde debía sufragar.

“Estamos cumpliendo con el deber y muy contenta porque hemos empezado a ver un gran movimiento de gente”, expresó tras salir del cuarto oscuro. La dirigente contó además sus sensaciones al participar por primera vez como candidata: “Siempre el momento de ir a votar me genera nervios, y hoy ver mi cara en la boleta junto a la de Manuel es también un gran desafío”.

Forio apuntó contra las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad motriz para ejercer su derecho: “Las escuelas no están preparadas. Hoy acercaron la urna y trataron de facilitar las cosas, pero no debería ser la gente la que lo pida, sino que debería salir de los fiscales y de todo el equipo garantizar esa posibilidad”.

La candidata relató que, en elecciones anteriores, había enfrentado problemas similares en otros establecimientos de Ayacucho. Finalmente, remarcó que la jornada electoral en el distrito se desarrollaba con tranquilidad y con mayor movimiento de votantes hacia el mediodía.

