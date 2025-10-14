Este fin de semana, Ayacucho celebra una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Repostería Criolla, un evento que reúne a emprendedores locales y turistas. Con entrada libre y gratuita, la cita será el sábado 18 desde las 10:00 y el domingo 19 a las 18:00, en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Uno de los momentos más esperados será el concurso a la mejor pastafrola. Las versiones tradicionales de membrillo o batata compiten no solo en sabor sino en la presentación. El jurado, integrado por especialistas y vecinos, tendrá la tarea de elegir a la ganadora entre decenas de delicias artesanales.

Además, la programación incluye cocina en vivo, música con artistas invitados, sorteos y una feria de artesanías con productos locales.

Entre los artistas invitados se destacan: Conexa Tango, Lucas López, Aires de Zamba, Paula Nizzoli, Horus, Jesús Contreras, Odol Berria, Valen Cajaravilla y sus alumnos, Damas Españolas, Nancy Vargas, Peña La Media Caña, DJ`s Campero y Nico Adobatti.

Datos claves:

📍 Lugar: Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, Ayacucho

📅 Fechas: Sábado 18 (10:00) y domingo 19 (18:00)

🎟️ Entrada: Gratuita

🎉 Actividades: Concurso de pastafrola, cocina en vivo, música, sorteos y feria artesanal