Del domingo 8 al domingo 15, Ayacucho volverá a vestirse de tradición para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Dia de la Yerra, uno de los encuentros más importantes del calendario criollo bonaerense.

Ads

Puede interesarte

Con más de medio siglo de historia, su primera edición se realizó en 1967, esta celebración rinde homenaje al trabajo rural y a la identidad gauchesca que forma parte del ADN cultural de la provincia.

Puede interesarte

Durante una semana completa, la ciudad se transforma en un gran escenario donde el campo es protagonista. La fiesta no solo convoca a vecinos y turistas, sino que también se convierte en un espacio de reconocimiento a productores y trabajadores rurales, destacando su aporte económico y cultural a la región.

Ads

El programa incluye desfiles tradicionales, exposiciones de terneros, demostraciones de destreza criolla, concursos de canto folklórico y propuestas para toda la familia. Uno de los espacios más convocantes es el “Patio de Tierra”, donde destacados artistas de la música popular argentina ofrecen shows en vivo que celebran las raíces nacionales.

En esta edición, el escenario contará con presentaciones de reconocidas figuras como:

Ads

Angela Leiva

Eugenia Quevedo

Luck Ra

Damo

Pinky

Además, habrá patio cervecero y gastronómico, feria de artesanías y múltiples actividades recreativas. La organización está a cargo de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, con el acompañamiento de la Municipalidad de Ayacucho.

📌 Datos claves

Evento: 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

Ads

Fecha: Del domingo 8 al domingo 15

Lugar: Distintos espacios de la ciudad de Ayacucho

Propuestas: Destrezas criollas, exposiciones rurales, feria de artesanías, patio gastronómico y cervecero

Artistas destacados: Angela Leiva, Eugenia Quevedo, Luck Ra, Damo y Pinky

Organiza: Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

Apoya: Municipalidad de Ayacucho

Programación completa: https://fiestadelternero.org.ar/#/inicio/td

Más información:

Instagram: www.instagram.com/ayacuchoturismo/

Facebook: www.facebook.com/turismoayacuchoargentina