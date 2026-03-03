Ayacucho celebra la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, homenaje al trabajo rural y la identidad gauchesca
Entre el 8 y 15 de marzo pasaran por el escenario principal Angela Leiva, Eugenia Quevedo, Luck Ra, Damo y Pinky.
Del domingo 8 al domingo 15, Ayacucho volverá a vestirse de tradición para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Dia de la Yerra, uno de los encuentros más importantes del calendario criollo bonaerense.
Con más de medio siglo de historia, su primera edición se realizó en 1967, esta celebración rinde homenaje al trabajo rural y a la identidad gauchesca que forma parte del ADN cultural de la provincia.
Durante una semana completa, la ciudad se transforma en un gran escenario donde el campo es protagonista. La fiesta no solo convoca a vecinos y turistas, sino que también se convierte en un espacio de reconocimiento a productores y trabajadores rurales, destacando su aporte económico y cultural a la región.
El programa incluye desfiles tradicionales, exposiciones de terneros, demostraciones de destreza criolla, concursos de canto folklórico y propuestas para toda la familia. Uno de los espacios más convocantes es el “Patio de Tierra”, donde destacados artistas de la música popular argentina ofrecen shows en vivo que celebran las raíces nacionales.
En esta edición, el escenario contará con presentaciones de reconocidas figuras como:
- Angela Leiva
- Eugenia Quevedo
- Luck Ra
- Damo
- Pinky
Además, habrá patio cervecero y gastronómico, feria de artesanías y múltiples actividades recreativas. La organización está a cargo de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, con el acompañamiento de la Municipalidad de Ayacucho.
📌 Datos claves
Evento: 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra
Fecha: Del domingo 8 al domingo 15
Lugar: Distintos espacios de la ciudad de Ayacucho
Propuestas: Destrezas criollas, exposiciones rurales, feria de artesanías, patio gastronómico y cervecero
Artistas destacados: Angela Leiva, Eugenia Quevedo, Luck Ra, Damo y Pinky
Organiza: Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra
Apoya: Municipalidad de Ayacucho
Programación completa: https://fiestadelternero.org.ar/#/inicio/td
Más información:
Instagram: www.instagram.com/ayacuchoturismo/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión