Una joven de 22 años denunció que sufrió un abuso sexual en manada en el municipio de Ayacucho. Según la victima el hecho sucedió cerca de las 21.00 cuando se dirigía a un kiosco.

La joven es oriunda de Rauch y viajó a Ayacucho a pasar unos días. “Como casi todos los findes viajé para allá a pasarla piola con amigos y todo iba bien hasta que yendo a comprar a un almacén un grupo de 6 pibitos aproximadamente me agarraron a la fuerza y abusaron de mí”.

“Me levantaron la ropa, se turnaban entre todos para besarme y tocarme, e incluso me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos. Además, me decían que no dijera nada”, reveló Johana.

“Agradezco a mis amigos y conocidos de Ayacucho que me defendieron, me contuvieron y me apoyaron, a la comisaría de la mujer que actuó muy bien conmigo y hasta consiguieron que me volviera segura a Rauch y a la fiscalía que actuó rapidísimo. La denuncia está hecha pero si la Justicia de Dolores no hace nada contra ellos que les pese la condena social”, detalló.

Johana expuso los nombres de los supuestos abusadores: “Martín Fernández (Pepe), Rodrigo Domingo (Chilin), Alan Mastoy y Juan Tebes que también estaba ahí. Yo NO los conozco, estos son los nombres que me dieron las personas que vieron a los pibes que me abusaron y los conocen, igual quédense tranquilos que yo si los veo los reconozco a TODOS”.

La causa fue caratulada como abuso sexual simple agravado por ser producido por pluralidad de autores.