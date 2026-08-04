La localidad de Chillar, partido de Azul, será escenario este domingo 9 de agosto de la segunda edición del Festival de la Trufa 2026, una propuesta que invita a descubrir uno de los productos gourmet más valorados del mundo a través de actividades gastronómicas, culturales y recreativas.

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El evento tiene como objetivo poner en valor la trufa negra como producto de alta calidad, promoviendo su importancia culinaria, productiva y cultural.

La jornada comenzará a las 11.00 en la trufera "La Esperanza", donde se realizará una visita guiada por el establecimiento para conocer el proceso de producción y cosecha de las trufas negras. La actividad tiene cupos limitados y requiere reserva previa al 11-5145-0906.

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A partir de las 12.30, el Salón Ateneo será sede de una peña trufera que incluirá una masterclass de cocina con los chefs Ariel Gallicchio y Luis Maldonado, una charla sobre truficultura y un menú especial con risotto trufado y espuma de trufas como postre, además de espectáculos artísticos. Esta propuesta es arancelada.

Desde las 13.00, la Plaza San Martín será el epicentro de las actividades gratuitas, con un patio gastronómico trufero, food trucks, feria de emprendedores y artesanos, stands institucionales y un parque de juegos para toda la familia.

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Durante la tarde habrá música en vivo, el concurso "Cocinando con Trufa" con degustación y jurado popular, demostraciones de perros entrenados para la búsqueda de trufas y la tradicional búsqueda del tesoro trufero, además de shows musicales.

El acto central, previsto para las 15.00, incluirá la bendición de las trufas cosechadas, reconocimientos a los productores y una demostración de perros truferos. Luego se presentará el folclorista Joaquín Bordón y cerrará la banda de cumbia romántica Ay Amor.

El festival es organizado por la Municipalidad de Azul y la trufera La Esperanza, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

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Datos clave

Evento: 2º Festival de la Trufa 2026.

Fecha: Domingo 9 de agosto.

Domingo 9 de agosto. Lugar: Chillar, partido de Azul.

11.00: Visita guiada a la trufera La Esperanza (actividad arancelada con reserva previa).

12.30: Masterclass de cocina, charla sobre truficultura y menú trufero (actividad arancelada).

Desde las 13.00: Patio gastronómico, feria, food trucks y actividades gratuitas en Plaza San Martín.

15.00: Acto central con demostración de perros truferos y reconocimientos.

Entrada: Gratuita para todas las actividades en la Plaza San Martín.

Reservas para la visita guiada: 11-5145-0906.