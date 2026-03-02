Una mujer de 53 años fue detenida en la ciudad de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, luego de un llamado al 911 que alertó sobre disturbios en la vía pública.

Según informó el medio local Verte Azul, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 6.25 en la intersección de Lavalle y Belgrano. Personal policial de Zona I y II acudió al lugar y procedió a la aprehensión de Andrea Marcela Alonso, quien —de acuerdo al parte— se encontraba en la vía pública en aparente estado de ebriedad.

Siempre según la información difundida, la mujer presentaba dificultades para mantenerse en pie, profirió insultos al personal policial e incitó a la pelea sin cesar su actitud.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por “Infracción a los artículos 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73”, normativa que regula faltas y contravenciones en la provincia de Buenos Aires.

Interviene el Juzgado Correccional N° 2 de Azul, a cargo del Dr. Héctor Torrens, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

