El Municipio de Azul, que gobierna Nelson Sombra, informó que este lunes 6 de julio depositará el sueldo de los trabajadores de la comuna, correspondiente al mes de junio, para que esté disponible a partir del martes 7 en la cuenta de cada empleado municipal.

Ads

Sin embargo, aclaró que junto al salario se abonará sólo el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al mes de junio.

En forma escueta, desde la comuna sólo destacaron que “mientras tanto se trabaja junto a Provincia para el pago a la brevedad del resto del aguinaldo”.

Ads

En las últimas horas, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) presentó una nota al intendente Sombra reclamando una reunión para saber cuándo se abonaría el SAC, cuyo vencimiento legal ya había operado sin que los empleados recibieran información oficial.

“Más allá de venirnos reuniendo desde hace tiempo y que el Ejecutivo nos comunique la complicada situación económica general y lo difícil que iba a ser afrontar dicho pago, nada oficial se nos ha comunicado”, había advertido el gremio.

Ads